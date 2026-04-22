Вингер сборной Бразилии рискует пропустить ЧМ-2026

Травма нападающего «Челси» Эстевао оказалась серьезнее, чем ожидалось.
18-летний вингер получил повреждение задней поверхности бедра и, вероятно, выбыл до конца сезона-2025/26.
Его шансы сыграть на предстоящем чемпионате мира минимальны.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: The Athletic