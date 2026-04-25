Нашелся виновный в поражении «Ростова» от «Оренбурга»

Вчера, 23:30
2

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов взял на себя ответственность за пропущенный гол в матче 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

«Ошибся. Явная ошибка, которая стоила команде как минимум одного очка. Что обсуждать? Я ошибся – и все. Я виноват, и все», – сказал Рустам Ятимов.

  • Единственный гол в игре 27-го тура РПЛ забил Гедеон Гузина на 85-й минуте.
  • Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с 14-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Ростов» остался на десятой строчке в лиге.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Ятимов Рустам
Комментарии (2)
Urtíca
1777150100
Ну канеш.Главное найти виновного.И нет проблемы.Гы гы.
Интерес
1777150744
Видели твой ляп.Но и защитники-лопухи, раз одному футболисту позволили перебросить вратаря,тормознуть, а увидев отскок от штанги, снова включиться и добить.
Нашелся виновный в поражении «Ростова» от «Оренбурга»
