Нашелся виновный в поражении «Ростова» от «Оренбурга»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов взял на себя ответственность за пропущенный гол в матче 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).
«Ошибся. Явная ошибка, которая стоила команде как минимум одного очка. Что обсуждать? Я ошибся – и все. Я виноват, и все», – сказал Рустам Ятимов.
- Единственный гол в игре 27-го тура РПЛ забил Гедеон Гузина на 85-й минуте.
- Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с 14-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Ростов» остался на десятой строчке в лиге.
Источник: «РБ Спорт»