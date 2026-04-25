Нашелся виновный в поражении «Ростова» от «Оренбурга»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов взял на себя ответственность за пропущенный гол в матче 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

«Ошибся. Явная ошибка, которая стоила команде как минимум одного очка. Что обсуждать? Я ошибся – и все. Я виноват, и все», – сказал Рустам Ятимов.