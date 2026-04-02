Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов порассуждал о перспективах сборной России в случае участия в предстоящем чемпионате мира.

Ранее Андрей Аршавин дал прогноз: «Наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы».

«Наверное, соглашусь с Аршавиным – таким составом могли бы выйти из группы на ЧМ.

Могли бы претендовать на большее? Тут тяжело сказать. Не могу дать объективную оценку, потому что мы не играем официальные матчи.

По именам состав у нас действительно хороший, но не имена играют в футбол», – сказал Литвинов.