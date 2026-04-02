  • Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»

Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»

2 апреля, 19:58
5

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов порассуждал о перспективах сборной России в случае участия в предстоящем чемпионате мира.

Ранее Андрей Аршавин дал прогноз: «Наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы».

«Наверное, соглашусь с Аршавиным – таким составом могли бы выйти из группы на ЧМ.

Могли бы претендовать на большее? Тут тяжело сказать. Не могу дать объективную оценку, потому что мы не играем официальные матчи.

По именам состав у нас действительно хороший, но не имена играют в футбол», – сказал Литвинов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Россия Аршавин Андрей Литвинов Руслан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775151946
Ай Моська,знать она сильна,но мы то видели...
Ответить
Юбиляр
1775152791
А не слишком ли ты разговорился ?... Поменьше рассуждай, побольше делай, а то гол шальной забил и понеслась! А сколько ты накосячил уже забыл ???...
Ответить
k611
1775153767
Молчал бы лучше...
Ответить
oyabun
1775154834
Это он после крайних двух игр сборной такой вывод сделал? Смело! Но глупо.
Ответить
Lilipyt
1775155928
На самом деле с увеличением количеством сборных для участия на турнире. Группы стали более проходимыми, не такие как раньше. Теперь увидеть матчи Англия-Франция или Испания-Германия стало редкостью, а в одном туре увидеть такие противостояния невозможно. Теперь, чтобы дождаться подобных матчей приходится ждать 1/4 финала, чтобы отсеялись иные проходные сборные. Такая же ситуация и в ЛЧ....
Ответить
Все новости
