«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке

Пресс-служба «Спартака» опубликовала подборку десяти лучших голов в ворота ЦСКА в этом веке.

Лучшим признан гол Руслана Литвинова в последнем кубковом матче против красно-синих (1:0).

«Официально: мы признаем мяч Литвинова лучшим голом «Cпартака» в ворота ЦСКА в 21-м веке!

Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан – воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», – написали спартаковцы.