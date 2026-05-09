«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке

Пресс-служба «Спартака» опубликовала подборку десяти лучших голов в ворота ЦСКА в этом веке.
Лучшим признан гол Руслана Литвинова в последнем кубковом матче против красно-синих (1:0).
«Официально: мы признаем мяч Литвинова лучшим голом «Cпартака» в ворота ЦСКА в 21-м веке!
Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан – воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», – написали спартаковцы.
- 24-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне в его активе 3 гола и 4 ассиста в 33 матчах.
- Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до 2029 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»