Тренер «Рубина» Артига прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».

Красно-белые победили дома со счетом 2:1.

– Убежден, что «Спартак», который мы видели сейчас, должен бороться за чемпионство. Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что «Спартак» был сильнее.

Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство. Нам не удалось показать ту решимость, что была у «Спартака», особенно в первом тайме, и нас за это наказали.

На второй тайм вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было.

– Как можно нивелировать высокий исполнительский уровень «Спартака»?

– За счет выигрыша единоборств. Эти качества нам удавалось показывать в других матчах. Возможно, сегодня ребята выходили на поле с боязнью.

– За что перед вами извинился Маркиньос?

– Это футбол, эмоции. «Спартак» вышел с большой заряженностью на игру. Был неудачный эпизод с Дмитрием Кабутовым. Мы поговорили с Маркиньосом, принесли друг другу извинения.