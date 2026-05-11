Тренер «Рубина» Артига прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».
- Красно-белые победили дома со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Убежден, что «Спартак», который мы видели сейчас, должен бороться за чемпионство. Ехали в Москву с настроением добиться положительного результата, но следует признать, что «Спартак» был сильнее.
Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство. Нам не удалось показать ту решимость, что была у «Спартака», особенно в первом тайме, и нас за это наказали.
На второй тайм вышли гораздо агрессивнее, действовали более цепко. Забили в концовке, но времени отыграться уже не было.
– Как можно нивелировать высокий исполнительский уровень «Спартака»?
– За счет выигрыша единоборств. Эти качества нам удавалось показывать в других матчах. Возможно, сегодня ребята выходили на поле с боязнью.
– За что перед вами извинился Маркиньос?
– Это футбол, эмоции. «Спартак» вышел с большой заряженностью на игру. Был неудачный эпизод с Дмитрием Кабутовым. Мы поговорили с Маркиньосом, принесли друг другу извинения.