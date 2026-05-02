РПЛ. «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» (1:0), у команды Артиги 9 матчей без поражений

«Рубин» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Балтику». Единственный гол забил Мирлинд Даку на 29-й минуте.
У «Балтики» на 77-й минуте удалили Элдара Чивича.
«Балтика» рискует сегодня выпасть из топ-5. «Рубин» остается на седьмой строчке.
У «Балтики» шесть матчей без побед подряд. У «Рубина» девять встреч подряд без поражений.
«Балтика» ни разу не побеждала «Рубин» дома.
Россия. Премьер-лига. 28 тур
Балтика - Рубин - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - М. Даку, 29.
Удаления: Э. Чивич, 76 - нет.
Источник: «Бомбардир»