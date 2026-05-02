РПЛ. «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» (1:0), у команды Артиги 9 матчей без поражений

2 мая, 18:29
34

«Рубин» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Балтику». Единственный гол забил Мирлинд Даку на 29-й минуте.

У «Балтики» на 77-й минуте удалили Элдара Чивича.

«Балтика» рискует сегодня выпасть из топ-5. «Рубин» остается на седьмой строчке.

У «Балтики» шесть матчей без побед подряд. У «Рубина» девять встреч подряд без поражений.

«Балтика» ни разу не побеждала «Рубин» дома.

Россия. Премьер-лига. 28 тур
Балтика - Рубин - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - М. Даку, 29.
Удаления: Э. Чивич, 76 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1777735944
отрезок показал как важен для команды и ее места в таблице не талалаев а хиль. крутой игрок
Ответить
Интерес
1777736013
Балтийский бобик сдох! Любаков-слабый вратарь,Чивич-тупой ветеран,организовавший киксом голевой угловой, и удалившийся, с чувством исполненного долга.Вообще вся команда матчем с "Краснодаром" закончила сезон.Видимо,шестое место всех устраивает.Как-никак, высшее достижение команды.Это даже может быть и хорошо,кого из такой команды захотят толстосумы взять? Ни-ко-го!
Ответить
волчарик
1777736179
Испортила Балтика себе концовку. Такого шанса взять медали может не предоставиться много лет.
Ответить
ySS
1777736183
Вот у кого получается успешно играть в свою игру, так это у Рубина) Никакой мотивации, но положительный исход почти всегда
Ответить
FWSPM
1777736285
Талалайкина опять прибили... похоже мечты о медалях сегодня закончились
Ответить
Persona_non_Grata
1777736533
Еще более досадно от нашего вчерашнего поражения - соперники стараются друг перед другом сделать нам подарок !!!...
Ответить
Император 1
1777736849
Рубин с победой. Жалко, что у Балтики из-за этих донных костоломов из ПНН некоторые основные игроки не сыграли
Ответить
Volrad777
1777736918
Болеем за краснодар кто против тот ****)))
Ответить
rash1959
1777737393
Все газы из "балтики"вышли, теперь бы в шестёрке остаться.
Ответить
_Sasha_
1777738764
Как и говорили в начале сезона, середина таблицы за Балтикой)))
Ответить
