РПЛ. «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» (1:0), у команды Артиги 9 матчей без поражений

«Рубин» в 28-м туре РПЛ победил на выезде «Балтику». Единственный гол забил Мирлинд Даку на 29-й минуте.

У «Балтики» на 77-й минуте удалили Элдара Чивича.

«Балтика» рискует сегодня выпасть из топ-5. «Рубин» остается на седьмой строчке.

У «Балтики» шесть матчей без побед подряд. У «Рубина» девять встреч подряд без поражений.

«Балтика» ни разу не побеждала «Рубин» дома.