Артига отреагировал на ничью «Рубина» с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
«Был показан хороший футбол со стороны обеих команд. Результат понравился меньше, чем игра. Но даже несмотря на то, что в конце у игроков объективно кончались силы, у нас были явные голевые моменты.
Здесь все упирается в плотный график, потому что были необходимы силы, чтобы команда располагалась впереди», – сказал Артига.
- ЦСКА рискует по итогам тура выпасть из лидирующей пятерки. «Рубин» занимает седьмую строчку таблицы.
- У «Рубина» восемь матчей подряд без поражений. У ЦСКА четыре подряд матча без побед.
- ЦСКА не побеждает в Казани с 2019 года.
Источник: «Матч ТВ»