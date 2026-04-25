Артига отреагировал на ничью «Рубина» с ЦСКА

Сегодня, 22:36
1

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Был показан хороший футбол со стороны обеих команд. Результат понравился меньше, чем игра. Но даже несмотря на то, что в конце у игроков объективно кончались силы, у нас были явные голевые моменты.

Здесь все упирается в плотный график, потому что были необходимы силы, чтобы команда располагалась впереди», – сказал Артига.

  • ЦСКА рискует по итогам тура выпасть из лидирующей пятерки. «Рубин» занимает седьмую строчку таблицы.
  • У «Рубина» восемь матчей подряд без поражений. У ЦСКА четыре подряд матча без побед.
  • ЦСКА не побеждает в Казани с 2019 года.

Еще по теме:
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
РПЛ. ЦСКА не смог победить «Рубин» (0:0), у команды Челестини 4 матча подряд без побед 23
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА 7
Интерес
1777146352
"Рубин" 2\3 времени был лучше.
Ответить
Главные новости
Челестини выступил в стиле Черчесова
23:21
1
Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ
23:04
4
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
22:29
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)
21:55
6
РПЛ. ЦСКА не смог победить «Рубин» (0:0), у команды Челестини 4 матча подряд без побед
21:26
23
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА
21:01
8
Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки
20:34
8
Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»
20:19
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
19:59
4
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
19:31
6
Все новости
Все новости
Спартаковец Литвинов раскрыл подробности перепалки с Кордобой
23:11
В «Спартаке» пообещали конкуренцию с «Зенитом» в следующем сезоне
22:56
1
Артига отреагировал на ничью «Рубина» с ЦСКА
22:36
1
Первый тренер Соболева унизил форварда «Зенита»
21:21
5
Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста
21:13
4
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА
21:01
8
Непомнящий призвал «Динамо» беречь яйца в матче с «Сочи»
20:50
1
Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки
20:34
8
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал уверенную победу над «Локо»
20:26
Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»
20:19
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
19:59
4
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:55
РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков
18:55
51
Гаджиев двумя словами описал новый лимит на легионеров
18:42
1
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – ЦСКА: 25 апреля 2026
18:20
Черчесов высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
18:01
2
Игрок «Ахмата» описал одним прилагательным будущий матч с «Зенитом»
17:42
1
Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»
17:36
Тренер «Ростова» оценил поражение от «Оренбурга»
17:27
2
Футболист «Ростова» недоволен признанием лучшим в матче с «Оренбургом»: «Не нужна мне эта награда»
17:17
2
«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу
17:04
13
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
16:57
50
«Зенит» унизил «Спартак» в ЮФЛ
16:52
40
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Оренбург»: голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
РПЛ. «Оренбург» вырвал победу над «Ростовом» и покинул зону стыков
16:27
30
Бышовец раскрыл размер своей пенсии
16:23
30
Радимов дал обещание «Сочи» на случай сохранения прописки в РПЛ
16:14
1
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 25 апреля 2026
15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
