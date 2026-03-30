Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

30 марта, 14:23
9

Андрей Аршавин порассуждал о перспективах сборной России в случае участия в предстоящем чемпионате мира.

– Как вы считаете, смогла бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?

– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбирается – все кому не лень.

– В Европе всe равно плотный отбор.

– Знаешь, сейчас мы можем сказать всe, что угодно, мне, в принципе, всe равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли…

Всe равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.

Еще по теме:
Аршавин проанализировал риски «Краснодара» в чемпионской гонке 4
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат» 6
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените» 5
Источник: ютуб-канал Fonbet
Император 1
1774870526
Скорее всего да
biber.ru
1774871126
Кажется...
zigbert
1774871464
Хотя и 48 команд но надо учесть что представительство из других частей света увеличилось а вот в Европе наоборот стал жёсткий отбор. Россия пожалуй не готова к таким турнирам. У нас нет сейчас основного состава а значит нет стержня.
Garrincha58
1774872878
Бесполезный трёп о том чего нет и не предвидется в будущем
...уефан
1774872956
...глумятся, Сэр!...
Бумбраш
1774874322
Насыпал много чипсов на свой центр тяжести? Нас отстранили-это реальность,а все выдумки-мечталки-хотелки мечты ущербных
Cleaner
1774875906
Брехня от Аршавина. И не вышли бы на ЧМ. И, если бы каким то невероятным случаем, оказались на ЧМ, то из группы бы никуда не вышли. ОДНОЗНАЧНО!
Александр-Балашов-google
1774969146
Вышли бы точно, согласен с чипсоедом, но там из группы не вышли. Да и зачем нам туда попадать? Лишний нам нервяк. Сейчас спокойно сидим, пивас пьём и нервы экономим.
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Трамп высказался о запрете на участие Ирана в ЧМ-2026
Вчера, 14:25
15
Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026
Вчера, 13:47
5
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
23 апреля
8
Реакция ФИФА на предложение заменить Иран на Италию на ЧМ-2026
23 апреля
24
Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ-2026
23 апреля
3
Игрок «Баварии» пропустит ЧМ-2026
22 апреля
Вингер сборной Бразилии рискует пропустить ЧМ-2026
22 апреля
Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026
22 апреля
6
Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины
22 апреля
2
Иран выдвинул США условие для участия сборной в ЧМ-2026
21 апреля
19
«Впервые в истории»: президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
17 апреля
5
Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026
16 апреля
30
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
14 апреля
2
Экс-тренер «Реала» и «МЮ» возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026
13 апреля
Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026
13 апреля
4
ФИФА подготовилась к ситуации отказа Ирана от ЧМ-2026 и может дать шанс Италии
13 апреля
12
Семин выбрал двух главных фаворитов ЧМ-2026
12 апреля
3
Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
11 апреля
Тренер сборной Норвегии сделал заявление об участии Хайкина в ЧМ-2026
11 апреля
3
Сборную Ирана вынуждают играть в США
11 апреля
2
Хайкин стал гражданином Норвегии и может попасть на ЧМ-2026
10 апреля
15
Решение ФИФА по российским судьям на ЧМ-2026
10 апреля
9
Карпин раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026: «Ответ очевиден»
7 апреля
6
Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
3 апреля
3
ESPN представил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
3 апреля
6
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
2 апреля
6
Литвинов – о шансах сборной России на ЧМ-2026: «Соглашусь с Аршавиным»
2 апреля
6
Тренер Боснии сообщил, что у него четыре национальности
2 апреля
1
Все новости
