Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Андрей Аршавин порассуждал о перспективах сборной России в случае участия в предстоящем чемпионате мира.
– Как вы считаете, смогла бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?
– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбирается – все кому не лень.
– В Европе всe равно плотный отбор.
– Знаешь, сейчас мы можем сказать всe, что угодно, мне, в принципе, всe равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли…
Всe равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.
Источник: ютуб-канал Fonbet