Аршавин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Андрей Аршавин порассуждал о перспективах сборной России в случае участия в предстоящем чемпионате мира.

– Как вы считаете, смогла бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?

– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбирается – все кому не лень.

– В Европе всe равно плотный отбор.

– Знаешь, сейчас мы можем сказать всe, что угодно, мне, в принципе, всe равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли…

Всe равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы.