Погребняк объяснил отказ ехать на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк решил не посещать матчи предстоящего чемпионата мира

Его отпугнула высокая стоимость билетов на игры мундиаля.

«Чемпионат мира априори интересен. Даже с увеличением количества команд у меня не пропал интерес к турниру.

Тем более вернулся Дик Адвокат – есть за кем понаблюдать.

Но билеты за пять тысяч долларов не намерен покупать», – сказал Погребняк.