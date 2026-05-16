Погребняк объяснил отказ ехать на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк решил не посещать матчи предстоящего чемпионата мира
Его отпугнула высокая стоимость билетов на игры мундиаля.
«Чемпионат мира априори интересен. Даже с увеличением количества команд у меня не пропал интерес к турниру.
Тем более вернулся Дик Адвокат – есть за кем понаблюдать.
Но билеты за пять тысяч долларов не намерен покупать», – сказал Погребняк.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: Sport24