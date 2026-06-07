Еще одна модель обклеила обнаженное тело стикерами с игроками ЧМ-2026

Мексиканская модель Адриана Оливарес повторила «наряд» обладательницы титула Мисс Бум Бум-2025 Керолай Чавес.
По примеру коллеги она обклеила обнаженное тело стикерами Panini с футболистами, которые сыграют на предстоящем чемпионате мира.
«Ребята, не злитесь, это просто тренд. Получайте удовольствие от жизни и готовьтесь к чемпионату мира», – написала Оливарес.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: «Бомбардир»