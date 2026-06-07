Еще одна модель обклеила обнаженное тело стикерами с игроками ЧМ-2026

Мексиканская модель Адриана Оливарес повторила «наряд» обладательницы титула Мисс Бум Бум-2025 Керолай Чавес.

По примеру коллеги она обклеила обнаженное тело стикерами Panini с футболистами, которые сыграют на предстоящем чемпионате мира.

«Ребята, не злитесь, это просто тренд. Получайте удовольствие от жизни и готовьтесь к чемпионату мира», – написала Оливарес.