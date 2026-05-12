Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет

Официально объявлено о возвращении Дика Адвоката на пост главного тренера сборной Кюрасао.
78-летний специалист будет руководить командой на предстоящем чемпионате мира и станет самым возрастным тренером в истории турнира.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Кюрасао попала в одну группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
- Адвокат в феврале уходил в отставку из-за болезни дочери.
- Тренер известен по работе в «Зените» и сборной России.
Источник: ESPN