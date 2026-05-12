  • Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет

Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет

12 мая, 19:30
22

Официально объявлено о возвращении Дика Адвоката на пост главного тренера сборной Кюрасао.

78-летний специалист будет руководить командой на предстоящем чемпионате мира и станет самым возрастным тренером в истории турнира.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Кюрасао попала в одну группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
  • Адвокат в феврале уходил в отставку из-за болезни дочери.
  • Тренер известен по работе в «Зените» и сборной России.

Источник: ESPN
Чемпионат мира Кюрасао Адвокат Дик
Цугундeр
1778604116
) Кюрасао-чемпион! Почётный гражданин Спб вынесет всех в одну чугунную решётку. Все в Сад!))
k611
1778604148
Зачем, все-таки возраст, лишние волнения и переживания...
raritet
1778604273
Дик молодец, не унывает. Так держать. Буду теперь болеть за эту непроизносимую сборную.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778606474
А потом в Зенит пусть возвращается,сельдерей задолбал уже,хуже него только дед
mihail200606
1778606924
Почему бы и нет .. Хорошее завершение карьеры
Антрацитовый волхв
1778610220
Повезло!..
zigbert
1778611924
Не сдается Дик. Вот уж у кого бойцовский характер.
_Marqella_
1778615260
Ой,класненько, будем болеть за Кюрасао..;))
