Канчельскис вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026

Андрей Канчельскис не верит в победу сборной Португалии на предстоящем ЧМ-2026.
«На чемпионате мира я, естественно, буду болеть за Англию, Шотландию и Узбекистан, потому что, как всем известно, играл за английские и шотландские клубы, а также тренировал узбекскую команду.
А говорить о фаворитах мирового первенства, по моему мнению, можно будет только после того, как завершится групповой этап и перед тем, как начнется плей-офф.
Однако при всей моей симпатии к Криштиану Роналду, мне кажется, уже сейчас можно говорить, что у Португалии точно нет никаких шансов на победу в мундиале, потому что есть намного более сильные сборные.
Но в целом у меня большой интерес к предстоящему турниру, который буду внимательно смотреть», – заявил Канчельскис.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
- Для 41-летнего Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.
Источник: «РБ Спорт»