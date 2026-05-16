Опубликован состав сборной Японии на ЧМ-2026

Вчера, 08:45
2

Тренерский штаб сборной Японии определился с заявкой команды для участия в чемпионате мира.

В список из 26 футболистов, опубликованный в соцсетях, вошли:

Вратари: Зион Судзуки («Парма»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»);

Защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сего Танигути («Сент-Труйден»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Цуйоси Ватанабе («Фейеноорд»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»);

Полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Ао Танака («Лидс»), Кайсю Сано («Майнц»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Юито Судзуки («Фрайбург»);

Нападающие: Коки Огава (НЕК), Аясе Уэда («Фейеноорд»), Кенто Сиогаи («Вольфсбург»), Кейсуке Гото («Сент-Труйден»), Кейто Накамура («Реймс»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Японии попала в одну группу с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония
Комментарии (2)
Urtíсa
1778916833
Никого из них не знаю.Но если судить по клубам, то круче всех эти- Хироки Ито («Бавария») и Ватару Эндо («Ливерпуль»).Но это защитник и полузащщитник. Но в нападении слабоваты--Фейеноорд, Вольфсбург, Сент-Труйден, Реймс. Чот не впечатляет.
Ronko
1778934545
Офигеть, Митомы не будет, оказывается травма. Капец его хотелось увидеть на турнире. Без него шансы значительно снижаются в атаке
