  • Игрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026

Игрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026

Вчера, 15:50
2

Защитник «Токио» Юто Нагатомо не сдержал эмоций, когда узнал, что его включили в заявку сборной Японии на предстоящий чемпионат мира.

39-летний футболист, поигравший за «Интер», «Галатасарай» и «Марсель», расплакался, услышав свою фамилию.

Для него это будет пятый чемпионат мира в карьере. Он не пропустил ни одного турнира, начиная с ЧМ-2010.

  • Полную заявку японской сборной можно посмотреть здесь.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Япония попала в одну группу с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

Источник: твиттер ФК «Токио»
Чемпионат мира Япония. Джей-лига Токио Япония Нагатомо Юто
zigbert
1778943182
Все таки возраст. Наверное совсем не ожидал такого счастья.
рылы
1778947246
недавно, весной, ночью включил окко спорт для фона, пока за компом сидел. и в какой-то момент стали показывать ЧМ по фигурному катанию, в котором я пониманию примерно столько же, сколько хряки в балете. только пару фамилий знал - и как раз одна из этих фамилий (каори сакамото) объявила о завершении карьеры в 25 лет, после того, как взяла очередное золото. комментатор об этом сказал - я отвлёкся от компа и стал с интересом смотреть прямой эфир. провожали её очень трогательно, как здесь любят писать редакторы. все участники чм (м/ж) выкатились на лёд и давай её утешать, и все трибуны хлопали и рыдали. вот она, короче, лила крокодильи слёзы, легенда мирового масштаба в своём виде спорта. а тут 40-летний японец, о котором никто знать не знает, чуть всплакнул. ладно, порадуемся вместе с ним. но плакать не будем)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
