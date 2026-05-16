Игрок сборной Японии расплакался, узнав, что поедет на ЧМ-2026

Защитник «Токио» Юто Нагатомо не сдержал эмоций, когда узнал, что его включили в заявку сборной Японии на предстоящий чемпионат мира.
39-летний футболист, поигравший за «Интер», «Галатасарай» и «Марсель», расплакался, услышав свою фамилию.
Для него это будет пятый чемпионат мира в карьере. Он не пропустил ни одного турнира, начиная с ЧМ-2010.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Япония попала в одну группу с Нидерландами, Тунисом и Швецией.
Источник: твиттер ФК «Токио»