Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Сегодня, 18:25
3

Российский тренер Юрий Семин рассказал, что будет болельщиком сборной Узбекистана на предстоящем чемпионате мира.

– Чемпионат мира смотреть собираетесь целиком?

– Если поеду туда, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния – это хорошо помню по ЧМ-1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трех странах.

Если нет – по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать – временно поменяем ночь на день!

– Если бы сборная Узбекистана, когда меняла тренера под чемпионат мира, позвала не Фабио Каннаваро, а вас – согласились бы? Рискнули?

– А почему нет? Конечно! Вот за узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья.

Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом.

Это сложно – но можно. Достаточно посмотреть, как играет в «Манчестер Сити» Хусанов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперниками Узбекистана на групповом этапе будут Португалия, ДР Конго и Колумбия.

Еще по теме:
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Узбекистан Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1776094069
...ну, а мы, Палыч, за тебя болеть будем, расскажешь потом, как там было)...
Ответить
VVM1964
1776095633
"Не благодарное это дело" !)...
Ответить
Интерес
1776096242
Раньше групповой этап был самый содержательный и интересный, а при нынешней "всеядности" такой надежды нет.Что-то случайно и посмотрю, а специально "к экрану не прильну".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 