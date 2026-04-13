Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин рассказал, что будет болельщиком сборной Узбекистана на предстоящем чемпионате мира.
– Чемпионат мира смотреть собираетесь целиком?
– Если поеду туда, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния – это хорошо помню по ЧМ-1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трех странах.
Если нет – по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать – временно поменяем ночь на день!
– Если бы сборная Узбекистана, когда меняла тренера под чемпионат мира, позвала не Фабио Каннаваро, а вас – согласились бы? Рискнули?
– А почему нет? Конечно! Вот за узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья.
Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом.
Это сложно – но можно. Достаточно посмотреть, как играет в «Манчестер Сити» Хусанов.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперниками Узбекистана на групповом этапе будут Португалия, ДР Конго и Колумбия.