Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин рассказал, что будет болельщиком сборной Узбекистана на предстоящем чемпионате мира.

– Чемпионат мира смотреть собираетесь целиком?

– Если поеду туда, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния – это хорошо помню по ЧМ-1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трех странах.

Если нет – по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать – временно поменяем ночь на день!

– Если бы сборная Узбекистана, когда меняла тренера под чемпионат мира, позвала не Фабио Каннаваро, а вас – согласились бы? Рискнули?

– А почему нет? Конечно! Вот за узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья.

Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом.

Это сложно – но можно. Достаточно посмотреть, как играет в «Манчестер Сити» Хусанов.