Реакция Губерниева на допинг в организме Заболотного

3 мая, 23:34
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о допинговом скандале с участием форварда «Спартака» Антона Заболотного.

Ему грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

– Мелочей в спорте не бывает. Я охотно верю, что Заболотный несознательно принял то, что принял, если у него есть разрешение на этот препарат, если об этом знает доктор и РУСАДА.

Но если это лекарство было поддельным, несертифицированным, то это недосмотр самого футболиста. Спортсмен в плане соблюдения антидопинговых правил должен быть как английская королева.

– Главный вопрос: когда Заболотного временно отстранили от спортивной деятельности? Если препараты были куплены зимой, то под подозрением два матча, в которых он участвовал весной – против «Динамо» (1:0) в Кубке России и против «Ахмата» (3:1) в РПЛ.

– Интересно, как его могли допустить, и что теперь с этим делать.

– «Спартаку» теоретически может грозить технические поражения в этих матчах, если отстранение состоялось до их начала.

Если у футболиста были такие проблемы, то куда смотрел «Спартак», медицинская служба? В клубе в курсе, что у них происходит? И куда смотрел сам Заболотный?

В общем, все молодцы, аплодисменты, как в случае с Камилой Валиевой. Послушаем, что они все скажут.

– Репутационный удар по знаменитому клубу?

Это удар по организации медицинского хозяйства и всего остального. Если человек играл, будучи недопущенным, то что это за безалаберность такая?

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777840875
Ничего "Спартаку" не будет!Стыд-не дым,глаза не выест и пятачок не отвалится.Хватит стращать.
Ответить
Cleaner
1777842981
Губерниев: - Стыдно за Спартак!
Ответить
Павелий
1777843481
С Динамо он вышел на 87-й минуте (Спартак всё равно не прошёл дальше по сумме двух встреч), а с Ахматом - на 90-й минуте (Спартак вёл 3:1 и так и выиграл матч).
Ответить
алдан2014
1777856043
Кто эту дубину в клуб вообще взял. У него на лице написано: недалекий человек
Ответить
Прокс
1777859483
В Пердив этот антинародный недоклуб!!
Ответить
Андрей-Чистый-yandex
1777864262
Губерниев это позор всего Российского спорта. Кто эту суку вообще допускает к эфиру?
Ответить
Semenycch
1777871850
Ну что, Спартаку должно быть присуждено техническое поражение в матче с Ахматом и Спартак должен быть выведен из Кубка России. На месте Спартака сыграет Зенит!
Ответить
