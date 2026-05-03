Реакция Губерниева на допинг в организме Заболотного

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о допинговом скандале с участием форварда «Спартака» Антона Заболотного.

Ему грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

– Мелочей в спорте не бывает. Я охотно верю, что Заболотный несознательно принял то, что принял, если у него есть разрешение на этот препарат, если об этом знает доктор и РУСАДА.

Но если это лекарство было поддельным, несертифицированным, то это недосмотр самого футболиста. Спортсмен в плане соблюдения антидопинговых правил должен быть как английская королева.

– Главный вопрос: когда Заболотного временно отстранили от спортивной деятельности? Если препараты были куплены зимой, то под подозрением два матча, в которых он участвовал весной – против «Динамо» (1:0) в Кубке России и против «Ахмата» (3:1) в РПЛ.

– Интересно, как его могли допустить, и что теперь с этим делать.

– «Спартаку» теоретически может грозить технические поражения в этих матчах, если отстранение состоялось до их начала.

– Если у футболиста были такие проблемы, то куда смотрел «Спартак», медицинская служба? В клубе в курсе, что у них происходит? И куда смотрел сам Заболотный?

В общем, все молодцы, аплодисменты, как в случае с Камилой Валиевой. Послушаем, что они все скажут.

– Репутационный удар по знаменитому клубу?

– Это удар по организации медицинского хозяйства и всего остального. Если человек играл, будучи недопущенным, то что это за безалаберность такая?