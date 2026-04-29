Семин высказался о голе Хвичи в ворота «Баварии»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на первый забитый мяч вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в ворота «Баварии».

Грузинский футболист сравнял счет на 24-й минуте.

Впоследствии он оформил дубль, а его команда победила со счетом 5:4 в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Хвича стал лучшим игроком в истории «ПСЖ» по голевым действиям за один сезон ЛЧ.

«Ну какой тут может быть комментарий, кроме положительного?! (смеется) Кварацхелия выдающимся образом сыграл в эпизоде с забитым мячом! Этим голом он снова доказал, что является футболистом мирового уровня!

Наверное, слишком громко говорить, что Хвича является моим воспитанником. Но то, что он впервые из Грузии приехал именно к нам в «Локомотив», – это правда.

Да, мы работали вместе с ним, и, конечно, нам очень приятно наблюдать за его игрой в «ПСЖ». Но давайте просто наслаждаться футболом», – заявил Семин.