Сафонов установил личный антирекорд в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью отыграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
- Парижане дома выиграли со счетом 5:4.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.
Сафонов впервые в составе «ПСЖ» пропустил четыре гола за одну игру. Ему забили Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайот Упамекано и Луис Диас.
Ранее российский голкипер дважды пропускал по три мяча – от «Ренна» (1:3) и «Монако» (1:3) в этом сезоне.
Если брать в расчет карьеру Сафонова в целом, то у него было четыре пропущенных гола за «Краснодар» в августе 2023 года. Тогда южане проиграли «Динамо» со счетом 3:4.
