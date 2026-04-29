Сафонов установил личный антирекорд в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью отыграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

Сафонов впервые в составе «ПСЖ» пропустил четыре гола за одну игру. Ему забили Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайот Упамекано и Луис Диас.

Ранее российский голкипер дважды пропускал по три мяча – от «Ренна» (1:3) и «Монако» (1:3) в этом сезоне.

Если брать в расчет карьеру Сафонова в целом, то у него было четыре пропущенных гола за «Краснодар» в августе 2023 года. Тогда южане проиграли «Динамо» со счетом 3:4.