Только один игрок опережает Хвичу по голевым действиям в этом сезоне ЛЧ

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

Хвича сделал 14-е и 15-е результативные действия в текущем розыгрыше главного еврокубка.

В активе грузинского футболиста 10 забитых мячей и 5 ассистов.

С 15 баллами по системе «гол + пас» Кварацхелия в этом сезоне ЛЧ уступает только Килиану Мбаппе (15+1).

Столько же голевых действий у форварда «Баварии» Гарри Кейна (13+2).