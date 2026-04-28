  • ⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова в первом полуфинале победил «Баварию» – 5:4!

⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова в первом полуфинале победил «Баварию» – 5:4!

Вчера, 23:57
55

«ПСЖ» выиграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане одержали волевую домашнюю победу со счетом 5:4.

Пять из девяти голов были забиты в первом тайме, еще четыре – во втором.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия стал автором дубля.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала
ПСЖ - Бавария - 5:4 (2:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Г. Кейн, 17 (с пенальти); 1:1 - Х. Кварацхелия, 24; 2:1 - Ж. Невеш, 33; 2:2 - М. Олисе, 41; 3:2 - У. Дембеле, 45+4 (с пенальти); 4:2 - Х. Кварацхелия, 56; 5:2 - У. Дембеле, 58; 5:3 - Д. Упамекано, 65; 5:4 - Л. Диас, 68.
Таблица турнира Календарь турнира

Кейн побил рекорд Джеррарда в Лиге чемпионов
Певица Земфира* пришла на матч «ПСЖ» – «Бавария» в футболке Сафонова 4
Хвича – лучший игрок в истории «ПСЖ» по голевым действиям за один сезон ЛЧ 2
Ивантеевец
1777410292
Я сегодня видел финал. Такой он должен был бы быть, если бы не му...цкаы жеребьевка. Ответный матч вряд ли повторит сегодняшний. Обе команды достойны кубка. Если победит команда из параллельной пары - это будет фиаско, братан. Лучшего матча не видел с противостояния Реал-МЮ середины нулевых!
knikos
1777410339
9 забитых ( и пропущенных !!! ) голов , конечно , многовато для команд такого класса. Но зато как интересно смотреть ! это был тот футбол , которым наслаждаешься ...
Brabus71
1777410404
Играли в кайф!!!
BlackMurder34
1777410431
Бавария напихает дома, и то если б не игра этого Сафонова , счет был бы другой, да и немного напомню пенальти не было у псж
ScarlettOgusania
1777410726
очень яркий, зрелищный и насыщенный эмоциями матч, 9 голов - ради них мы и любим эту игру... в Мюнхене будет жарко, для ПСЖ там тюльпаны не готовят...)
WadSon
1777410830
Как же забавляют диванные аналитики, которые не смотрели игру, увидели новость про 9 голов, пришли рассказывать про дырявые защиты, дырявого Сафонова и так далее.
TOMSON
1777410859
Матвей красавчик. Матчу соответствовал и игру не портил.
рылы
1777411447
забарниха выкатит пост о дискриминации мужа по национальному признаку? как же, бедный, всю игру на лавке просидел
mutabor0992
1777411629
Как мне показалось Бавария играла "не на все деньги"...С опаской.В Мюнхене будет по другому.Пенальти у ПСЖ левый.Был рикошет.От ноги в руку.Ну и "телка" с флажком это НЕЧТО!Чуть гол Диаса не отменила.Флажок ей в ОДНО место!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777413256
РФСПРФ ГРФ крутая игра, в Мюнхене рэпер Компани будет на бровке, а Бавария пройдёт ПСЖ ⚽
