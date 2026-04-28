⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова в первом полуфинале победил «Баварию» – 5:4!

«ПСЖ» выиграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Парижане одержали волевую домашнюю победу со счетом 5:4.
Пять из девяти голов были забиты в первом тайме, еще четыре – во втором.
Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия стал автором дубля.
Российский вратарь Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут.
Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала
ПСЖ - Бавария - 5:4 (2:2)
Голы: 0:1 - Г. Кейн, 17 (с пенальти); 1:1 - Х. Кварацхелия, 24; 2:1 - Ж. Невеш, 33; 2:2 - М. Олисе, 41; 3:2 - У. Дембеле, 45+4 (с пенальти); 4:2 - Х. Кварацхелия, 56; 5:2 - У. Дембеле, 58; 5:3 - Д. Упамекано, 65; 5:4 - Л. Диас, 68.
Источник: «Бомбардир»