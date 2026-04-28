⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова в первом полуфинале победил «Баварию» – 5:4!

«ПСЖ» выиграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане одержали волевую домашнюю победу со счетом 5:4.

Пять из девяти голов были забиты в первом тайме, еще четыре – во втором.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия стал автором дубля.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.