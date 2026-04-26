Семин оценил шансы «Спартака» на бронзу в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил, кто займет третье место в этом сезоне РПЛ.

«Ну что такое третье место для таких клубов, как «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»? Раньше за третье место сразу увольняли. На сегодня это небольшой успех.

Но лучше всех их претендентов на бронзовые медали играет «Спартак». Они играют с энтузиазмом, у них много квалифицированных игроков, тренер уже определился с основным составом. Другие приносят пользу, но играют меньше. У «Спартака» сейчас стоит задача выиграть Кубок России.

А вот если третье место займет «Балтика», это будет большой успех и большое достижение», – сказал Семин.