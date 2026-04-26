Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» близок к покупке игрока «Балтики»: подробности

Сегодня, 14:37
6

Защитник «Балтики» Кевин Андраде приближается к переходу в «Зенит».

«Зенит» сделал предложение на 350 млн рублей. Калининградцы хотят выручить 400 млн рублей за защитника, но готовы идти на уступку и по причине того, что Андраде отказался подписывать новый контракт.

Несмотря на сохраняющийся интерес «Локомотива», «Зенит» сейчас ближе всего к закрытию трансфера. Петербуржцы хотят подписать Андраде, потому что существует вероятность отъезда Нино летом обратно в Бразилию», – написал источник.

  • Рыночная стоимость Андраде – 3 миллиона евро.
  • «Балтика» оценивает его в 1,5 раза дороже.
  • Контракт игрока с клубом истекает в 2027 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Андраде Кевин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1777203669
Вот помойка.. хреноау тучу бабок тратит на всяких Дураков, то есть Дуранов.. и еще по РПЛ все все скупает... А до чемпионства как до Пекина раком ))) И хрен вы его получите, пока не заплатите сколько скажут... Там Севилья вариант, получше есть.. Зачем ему это недоклуб..
Ответить
СПОРТ 21 века
1777205642
Непонятное решение. Севилья предлагала 4,5 миллиона евро. Официально! Запрос действительно был. Зачем отдавать Зениту за 3,5? Где логика? Тем более что отношения у клубов сложные. Отдавать качественный продукт в чемпионат России своим конкурентам — это как минимум странный ход. Странно, что Андраде не выбрал Европу, которая действительно маячила на горизонте. Неужели колумбийцу интересно играть в чемпионате, где нет еврокубков, планов, цели? Более того, нет уверенности, что Зенит будет бороться за чемпионство. В ближайшие годы Газпром сократит финансирование. Это информация из первых источников, которая по понятным причинам не афишируется в прессе. Не просто же так Зенит начал брать футболистов в аренду. Ситуация через 3–5 лет в клубе сильно изменится. Так смысл тогда уходить в такой клуб, где перспективы будут с каждым сезоном падать...
Ответить
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 