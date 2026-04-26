«Зенит» близок к покупке игрока «Балтики»: подробности

Защитник «Балтики» Кевин Андраде приближается к переходу в «Зенит».

«Зенит» сделал предложение на 350 млн рублей. Калининградцы хотят выручить 400 млн рублей за защитника, но готовы идти на уступку и по причине того, что Андраде отказался подписывать новый контракт.

Несмотря на сохраняющийся интерес «Локомотива», «Зенит» сейчас ближе всего к закрытию трансфера. Петербуржцы хотят подписать Андраде, потому что существует вероятность отъезда Нино летом обратно в Бразилию», – написал источник.