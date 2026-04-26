  РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1

РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1

Сегодня, 16:00
86

«Спартак» с трудом победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.

«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 27 тур
Пари НН - Спартак - 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Бальбоа, 28; 1:1 - Э. Барко, 45+1 (с пенальти); 1:2 - Р. Зобнин, 72.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН Барко Эсекьель
Комментарии (86)
ScarlettOgusania
1777211105
жутко скучный первый тайм при плохой игре Мартинса и Угальде в атаке, "джентльмены с тросточкой", включились во втором, появилась агрессия и гол... но в целом, слабая игра, видимо, с утра не идёт у команды... с победой, вперёд Спартак..!
волчарик
1777211390
И снова судейские вопросы. Тролить не буду, понимаю, если постоянные ошибки то пускай лучше в нашу сторону. Независимо от клуба.
Литейный 4 (returned)
1777212270
Хрякам надо захлопнутся на неделю от такого позора. Гыгыгы
Shtthfckup
1777212809
Пенальти левый абсолютно, причем я думаю, это не взятка, а очень низкий уровень судей. Зобнин эффектно решил, хотя и не без везения, сам удар у него не вышел, но помог рикошет. В общем старый хряк корыто не портит гыгы Ну и хорошо, что Спартак пришпилил Шпилевского, я не фанат НН, но жалко город и клуб, постоянно у руля физруки
vladimir63
1777212939
левый пеналь не левый да какая разница ! игра спартака на уровне середнячка ! а пеналей таких в нашем чемпе ставят много ! есть касание - пеналь !
рылы
1777213930
позор!
Cleaner
1777214761
СУДЬИ тащат Спартака!..(((
FFR
1777214863
Спартак выиграл, это хорошо, не нет радости от его игры.
Kosi4ek
1777218004
Приятно когда горит пукан в северной провинции!!!! В Питере ныть!!!!!
БеZуМныЙ
1777218152
Позорная судейская победа.
