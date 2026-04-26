РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1

«Спартак» с трудом победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.

«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.