РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1

«Спартак» с трудом победил «Пари НН» в гостевом матче 27-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.
«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 27 тур
Пари НН - Спартак - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Бальбоа, 28; 1:1 - Э. Барко, 45+1 (с пенальти); 1:2 - Р. Зобнин, 72.
Источник: «Бомбардир»