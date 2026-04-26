Шпилевский сделал комплимент «Спартаку» перед матчем

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался перед игрой 27-го тура РПЛ против «Спартака».
– С эмоциональной точки зрения нас надломил последний матч. Сейчас нет времени для разочарований, к нам приехал гранд. Нужно постараться преподнести сюрприз.
– Почему Олакунле Олусегун в запасе?
– У него вчера поднялась температура перед тренировкой, пришлось оставить его в запасе.
- Шпилевский в «Пари НН» с лета.
- Команда идет в зоне вылета. «Спартак» занимает в РПЛ шестое место.
Источник: «Матч ТВ»