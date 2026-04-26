В РПЛ ужесточат требования к фанатским баннерам

В РПЛ вскоре будут строже относиться к фанатским баннерам.

«Баннеры болельщиков на российских стадионах не должны будут содержать каких-либо надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. Это следует из утвержденных правительством изменений в правила поведения зрителей на соревнованиях.

Еще одно новшество – если в прежней редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, то теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, «имеющие потенциальную возможность оскорбления» физических лиц и «деловой репутации юридических лиц». Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц – помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также «принадлежность к какой-либо социальной группе».

Флаги и баннеры не должны также в целом пропагандировать насилие, агрессию и тому подобное. Как и прежде, на них должна отсутствовать нацистская или схожая с ней символика, надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорбления, ненормативная лексика или непристойности», – написал источник.