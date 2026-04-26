В РПЛ ужесточат требования к фанатским баннерам

Сегодня, 14:17
5

В РПЛ вскоре будут строже относиться к фанатским баннерам.

«Баннеры болельщиков на российских стадионах не должны будут содержать каких-либо надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. Это следует из утвержденных правительством изменений в правила поведения зрителей на соревнованиях.

Еще одно новшество – если в прежней редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, то теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, «имеющие потенциальную возможность оскорбления» физических лиц и «деловой репутации юридических лиц». Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц – помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также «принадлежность к какой-либо социальной группе».

Флаги и баннеры не должны также в целом пропагандировать насилие, агрессию и тому подобное. Как и прежде, на них должна отсутствовать нацистская или схожая с ней символика, надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорбления, ненормативная лексика или непристойности», – написал источник.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
Литейный 4 (returned)
1777204198
Песню дружбы запевает молодёжь, Молодёжь, молодёжь. Эту песню не задушишь, не убьешь! Не убьешь! Не убьешь! Гыгыгы
Hector вернулся
1777206259
Бред! Из футбола лепят театр. Следующим ограничением сделают кричали и чтоб сидели в тишине?
рылы
1777206350
ну, в целом, хряки уже давно нашли выход из данной ситуации, когда каждый пронёс по одной букве, и на трибуне сложили ребус против своих побратимов из нальчика)) интересно, как скоро наше дезеувское правительство признает буквы экстремизмом. наверное, сразу после налога на воздух. т.е., уже скоро.
Интерес
1777206584
Кто будет оценивать "потенциальную возможность"???
