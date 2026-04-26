Агкацев ответил на вопрос о трансфере в «Баварию»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пока не видит себя в «Баварии».

– У вас ограниченная обойма, за счет чего добиваетесь результата?

– За счет характера. Нас мало, но мы сплотились и бьемся.

– Хотите два трофея забрать?

– Да.

– Генич отправил вас в «Баварию». Какой клуб вы бы предпочли?

– Да к сожалению, я пока там нафиг никому не нужен. Мне отлично в «Краснодаре» на сегодняшний день. «Бавария» – топ.