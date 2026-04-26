Агкацев ответил на вопрос о трансфере в «Баварию»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пока не видит себя в «Баварии».
– У вас ограниченная обойма, за счет чего добиваетесь результата?
– За счет характера. Нас мало, но мы сплотились и бьемся.
– Хотите два трофея забрать?
– Да.
– Генич отправил вас в «Баварию». Какой клуб вы бы предпочли?
– Да к сожалению, я пока там нафиг никому не нужен. Мне отлично в «Краснодаре» на сегодняшний день. «Бавария» – топ.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел все матчи РПЛ.
- В 2024 году из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел голкипер Матвей Сафонов.
