Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сейчас является номером один в России.

«Агкацев сейчас первый номер в России. Мне кажется, что он сильнее Сафонова играет. В последние два года он важный игрок «Краснодара», как раньше говорили – половина команды. В матче с махачкалинским «Динамо» он неимоверно выручил», – сказал Гришин.