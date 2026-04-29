Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сейчас является номером один в России.
«Агкацев сейчас первый номер в России. Мне кажется, что он сильнее Сафонова играет. В последние два года он важный игрок «Краснодара», как раньше говорили – половина команды. В матче с махачкалинским «Динамо» он неимоверно выручил», – сказал Гришин.
- 27-летний Сафонов провел за «ПСЖ» в этом сезоне 23 матча, пропустил 24 гола, сыграл на ноль в 11 встречах.
24-летний Агкацев в этом сезоне сыграл в 32 встречах, пропустил 26 мячей, сыграл на ноль в 13 матчах.
Источник: «Матч ТВ»