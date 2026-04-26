Боярский знает, кто выиграет сезон РПЛ

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– В целом верите, что «Зенит» может стать чемпионом?

– Во-первых, я буду за это болеть. Во-вторых, шансы есть у всех. Нас ждет интересный финал РПЛ. Уверен, что Сергей Богданович к этому абсолютно точно готов. Равно как и команда.

Последние игры, конечно, оставляют желать лучшего, но и соперники не блещут. Если судьба распорядилась так, что «Зенит» оказался на первом месте, они не должны упустить шанс, который выпал на их долю.

– Вы упоминали, что в прошлом сезоне смотреть на «Зенит» было тяжело, у вас была депрессия. Как сейчас?

– Как и все болельщики, внимательно слежу за финалом сезона. Это грандиозное зрелище. Да, мнения разделились: многие считают, что «Зенит» не достоин первого места. Я же абсолютно уверен в обратном – петербуржцы станут чемпионами.