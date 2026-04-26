Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Боярский знает, кто выиграет сезон РПЛ

Сегодня, 11:58
11

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– В целом верите, что «Зенит» может стать чемпионом?

– Во-первых, я буду за это болеть. Во-вторых, шансы есть у всех. Нас ждет интересный финал РПЛ. Уверен, что Сергей Богданович к этому абсолютно точно готов. Равно как и команда.

Последние игры, конечно, оставляют желать лучшего, но и соперники не блещут. Если судьба распорядилась так, что «Зенит» оказался на первом месте, они не должны упустить шанс, который выпал на их долю.

– Вы упоминали, что в прошлом сезоне смотреть на «Зенит» было тяжело, у вас была депрессия. Как сейчас?

– Как и все болельщики, внимательно слежу за финалом сезона. Это грандиозное зрелище. Да, мнения разделились: многие считают, что «Зенит» не достоин первого места. Я же абсолютно уверен в обратном – петербуржцы станут чемпионами.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м. В ближайшем туре петербурцжы примут «Ахмат» Станислава Черчесова. Встреча состоится сегодня, 26 апреля. Начало – в 19:30 мск.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777194364
Наконец-то "правильный Боярский"-не валяет в жизни дурака; а его однофамилец гадский,видимо,болельщик "Спартака"...
Ответить
Foxitkuban
1777195331
"Найден виновный в провале «Локомотива»" - вот прям "НАЙДЕН"! Все искали, не могли найти и тут наконец-то "НАЙДЕН"! "Боярский знает, кто выиграет сезон РПЛ" - вот прям "ЗНАЕТ"! Не предполагает, не желает, а прям "ЗНАЕТ"! Нострадамус - лох, Боярский - Бог! БомбардЫр продолжает находить все новые и новые глубины, в яме желтой журналистики.
Ответить
Fju-2
1777195710
Очень "актуальная" новость. Очевидно же, что вопрос был задан перед 26-ым туром.
Ответить
Император 1
1777196999
Хотелось бы, чтобы не Краснодар
Ответить
nik55
1777198373
кто тебе сказал--мюллер?
Ответить
ziborock
1777198646
А как же Тосно?!
Ответить
Kosi4ek
1777199008
Пусть интрига будет до последнего круга. Хочется когда судьба решилась в последнем туре как было до этого
Ответить
volic
1777200211
Газпром на Х**. Краснодар в чемпионы!!!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 