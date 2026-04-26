Шпилевский отреагировал на увольнение из «Пари НН» после поражения от «Спартака»

Алексей Шпилевский заявил, что не в курсе своего увольнения с поста главного тренера «Пари НН». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство клуба отправило специалиста в отставку после поражения от «Спартака» в 27-м туре РПЛ.

– Иван Карпов пишет, что вас отправили в отставку. Насколько это соответствует действительности?

– Я не знаю. У меня разговора с руководством не было.

– Готовы ли вы продолжать работу?

– Я всегда готов.