Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в ЦСКА.

«Его надо снимать. Он совершенно не справился с командой. У него нет ничего: взаимопонимания, постановки игры. В таком раздрае ЦСКА я не помню. Мне очень жаль их. Эта работа не для Челестини, он не умеет ничего», – сказала Смородская.

Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 27-м туре РПЛ (0:0).