  • Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини

Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини

Сегодня, 12:13
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в ЦСКА.

«Его надо снимать. Он совершенно не справился с командой. У него нет ничего: взаимопонимания, постановки игры. В таком раздрае ЦСКА я не помню. Мне очень жаль их. Эта работа не для Челестини, он не умеет ничего», – сказала Смородская.

Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 27-м туре РПЛ (0:0).

  • ЦСКА рискует по итогам тура выпасть из лидирующей пятерки. «Рубин» занимает седьмую строчку таблицы.
  • У «Рубина» восемь матчей подряд без поражений. У ЦСКА четыре подряд матча без побед.
  • ЦСКА не побеждает в Казани с 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Челестини Фабио Смородская Ольга
Комментарии (7)
andr45
1777195746
Неужели в России не найдется кобеля, чтобы заткнуть ее поганый рот?
Ответить
Интерес
1777197638
Смородину-в "пиризиденты", хоть чего-нибудь, а то такой талант пропадает невостребованным! Я и лошадь, и депо-хоть на рынок, хоть в сельпо,критикую на бегу, и даже борщ сварить смогу.
Ответить
boris63
1777197802
С Челестини команда не может показать ничего, или не хочет. В команде явно не здоровая обстановка и явно по вине тренера, так долго спад не может продолжатся.
Ответить
Cleaner
1777200190
Выслушать бабу Смородскую и сделать НАОБОРОТ! Обычно так. Но здесь такой очевидный случай, что даже она права...)))
Ответить
