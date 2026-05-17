«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после чемпионства. Он впервые в карьере выиграл титул.

«Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами – и наконец-то его выиграл. Я просто счастлив», – сказал Соболев.