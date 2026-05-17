«Я переходил в «Зенит» за титулами»: Соболев прокомментировал свое первое чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после чемпионства. Он впервые в карьере выиграл титул.
«Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами – и наконец-то его выиграл. Я просто счастлив», – сказал Соболев.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре. Соболев забил единственный гол с пенальти.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»