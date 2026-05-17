Игрок «Ростова» пожал руку Карасеву после удаления

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
На 73-й минуте у хозяев прямую красную карточку получил защитник Дмитрий Чистяков. Счет к тому времени был 1:0 в пользу «Зенита».
Чистяков ранее выступал за петербуржцев. После удаления Дмитрий пожал руку главному судье матча Сергею Карасеву.
- В начале встречи Карасев поставил пенальти в пользу «Зенита».
- «Зенит», если не проиграет «Ростову», станет чемпионом.
