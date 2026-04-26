Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и «Спартак». Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Тичич, Калинский, Бальбоа.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

