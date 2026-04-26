Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Джованни, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аларкон, Аззи, Джапо, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Джавад, Мастури, Агаларов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

