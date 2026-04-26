Ветеран ЦСКА – о Челестини: «Совсем заколебал футболистов»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев вновь раскритиковал главного тренера команды Фабио Челестини.

«Никакого футбола нет у ЦСКА. Отсутствует. Ничего интересного. Как так можно в футбол играть? Проблема в тренере. Просто так передавать мяч – это не футбол. Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать.

Челестини совсем заколебал уже футболистов, задергал, каждый раз меняет составы. Швейцарец совсем поплыл. Он близок к увольнению, проблема лишь в выплате неустойки», – сказал Пономарев.