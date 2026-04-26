  • Ветеран ЦСКА – о Челестини: «Совсем заколебал футболистов»

Ветеран ЦСКА – о Челестини: «Совсем заколебал футболистов»

Сегодня, 16:52
1

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев вновь раскритиковал главного тренера команды Фабио Челестини.

«Никакого футбола нет у ЦСКА. Отсутствует. Ничего интересного. Как так можно в футбол играть? Проблема в тренере. Просто так передавать мяч – это не футбол. Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать.

Челестини совсем заколебал уже футболистов, задергал, каждый раз меняет составы. Швейцарец совсем поплыл. Он близок к увольнению, проблема лишь в выплате неустойки», – сказал Пономарев.

  • У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением Челестини.

Еще по теме:
Семин честно высказался о результатах ЦСКА в последних матчах 1
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини 20
Раздевалка ЦСКА после ничьей с «Рубином» 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
Интерес
1777215086
Это игроки задолбали тренера.Кроме интервью и подсчёта бабок, им ничего не интересно. Старче, костяк-то выходит, и что???
Ответить
subbotaspartak
1777218051
Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать..... Ой ли...
Ответить
Главные новости
Семин оценил шансы «Спартака» на бронзу в этом сезоне
18:15
3
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского
17:28
6
Шпилевский отреагировал на увольнение из «Пари НН» после поражения от «Спартака»
17:23
1
«Пари НН» уволил Шпилевского после поражения от «Спартака»
16:55
14
«Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей
16:43
17
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
16:37
1
«Спартак» выступил с обращением к болельщикам после победы над «Пари НН»
16:31
10
Кахигао ответил, честно ли назначен пенальти в матче «Спартака» с «Пари НН»
16:21
11
РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1
16:00
86
В «Локомотиве» переживают по поводу возможного ухода двух ведущих игроков
15:37
1
Все новости
Все новости
В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство
18:30
1
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 26 апреля 2026
18:20
1
Зобнин прокомментировал 2:1 «Спартака» с «Пари НН»
17:50
1
В «Пари НН» высказались об увольнении Шпилевского
17:15
2
Ветеран ЦСКА – о Челестини: «Совсем заколебал футболистов»
16:52
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
16:37
1
«Спартак» выступил с обращением к болельщикам после победы над «Пари НН»
16:31
9
Кахигао ответил, честно ли назначен пенальти в матче «Спартака» с «Пари НН»
16:21
11
Обзор матча «Пари НН» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (Видео)
16:01
1
РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), у Барко 1+1
16:00
84
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Сочи»: 26 апреля 2026
15:50
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо» Махачкала: 26 апреля 2026
15:49
В «Локомотиве» переживают по поводу возможного ухода двух ведущих игроков
15:37
1
Пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» назван ошибочным
15:23
43
Семин честно высказался о результатах ЦСКА в последних матчах
15:16
1
Боярский ответил всем недоброжелателям «Зенита»
15:03
10
Видео«Рокки» Бальбоа забил «Спартаку»
14:43
16
«Зенит» близок к покупке игрока «Балтики»: подробности
14:37
6
В РПЛ ужесточат требования к фанатским баннерам
14:17
5
Шпилевский сделал комплимент «Спартаку» перед матчем
13:53
3
Карседо объяснил, почему не включил Денисова в старт на «Пари НН»
13:48
2
Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Пари НН»: известна причина
13:31
2
Новая информация о матче Египет – Россия
13:18
6
Президент РПЛ сделал комплимент министру спорта Дегтяреву после ужесточения лимита на легионеров
12:59
9
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»: 26 апреля 2026
12:51
4
ВидеоТренер сборной России грубо нарушил телевизионную этику
12:49
3
Шестерых игроков РПЛ проверили на допинг в марте
12:29
4
Смородская дала конкретную рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини
12:13
20
Все новости
