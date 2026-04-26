На матчи РПЛ можно будет приходить с вувузелами

Вскоре будут изменены правила поведения зрителей на матчах РПЛ.

«В обновленной версии правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях исчез пункт о том, что на стадионы запрещено проносить и использовать «духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок».

Ограничения при этом сняты не полностью. В одном из новых пунктов документа прописано, что пронос горнов, дудок и вувузел «допускается только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом». Таким образом, финальное решение о возможности использования тех или иных инструментов остается за организаторами состязаний», – написал источник.