На матчи РПЛ можно будет приходить с вувузелами

Вскоре будут изменены правила поведения зрителей на матчах РПЛ.
«В обновленной версии правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях исчез пункт о том, что на стадионы запрещено проносить и использовать «духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок».
Ограничения при этом сняты не полностью. В одном из новых пунктов документа прописано, что пронос горнов, дудок и вувузел «допускается только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом». Таким образом, финальное решение о возможности использования тех или иных инструментов остается за организаторами состязаний», – написал источник.
- Вувузела – длинный рожок из Южной Африки, получивший широкую популярность во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году.
- Из-за громкого монотонного звука вувузелы с тех пор были запрещены на многих спортивных состязаниях по всему миру.
Источник: ТАСС