  • Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА

Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА

25 апреля, 21:01
10

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал спорный эпизод из матча 27-го тура «Рубин» – ЦСКА.

  • Речь о фоле Игора Вуячича на Иване Облякове на 5-й минуте матча.
  • Судья Рафаэль Шафеев показал черногорцу желтую карточку.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.

– Почему Вуячичу показали только желтую карточку?

– У меня только один аргумент, почему это только желтая. Потому что у Облякова нет открытого перелома ноги, кровь не пошла. Скорость есть, открытые шипы есть, высокий контакт есть, игры в мяч нет. Что еще надо, чтобы показать прямую красную карточку?

– Если ЦСКА обратится в ЭСК, высокая вероятность, что решение арбитра признают ошибочным?

– Почему? Во всем мире это красная карточка, а у нас – желтая. Так что правильное решение то, которое принял арбитр.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Вуячич Игор Лапочкин Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1777140664
КК ломай ногу? отбитый дурачек
Ответить
волчарик
1777142612
От этого бардака даже у Лапочкина задымило. Сиди себе спокойно объясняй, зарплату получай, а сказать уже нечего.
Ответить
ALEX ML
1777144734
Дядя Серёжа! Ты дурак?
Ответить
Томик
1777146274
Сколько ещё мы его бред будем слушать? Нельзя ли найти профессионала в своём деле, чтобы мнение спрашивать?
Ответить
boris63
1777167963
Какие решения у наших продажных судей, такой и получился у Лапочкина сарказм.
Ответить
