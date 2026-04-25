Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал спорный эпизод из матча 27-го тура «Рубин» – ЦСКА.

Речь о фоле Игора Вуячича на Иване Облякове на 5-й минуте матча.

Судья Рафаэль Шафеев показал черногорцу желтую карточку.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.

– Почему Вуячичу показали только желтую карточку?

– У меня только один аргумент, почему это только желтая. Потому что у Облякова нет открытого перелома ноги, кровь не пошла. Скорость есть, открытые шипы есть, высокий контакт есть, игры в мяч нет. Что еще надо, чтобы показать прямую красную карточку?

– Если ЦСКА обратится в ЭСК, высокая вероятность, что решение арбитра признают ошибочным?

– Почему? Во всем мире это красная карточка, а у нас – желтая. Так что правильное решение то, которое принял арбитр.