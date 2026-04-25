Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Первый тренер Соболева унизил форварда «Зенита»

Сегодня, 21:21
5

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, оценил другого нападающего клуба Джона Дурана.

– Он приехал заработать деньги. Наверное, Питер ему понравился – я не знаю. Знакомится с местными достопримечательностями.

– То есть приехал заработать легких денег и не более того?

– Конечно, именно так. Где он играл до этого? В Саудовской Аравии – там видимо уровень чемпионата совсем низкий, он не привык, что у нас защитники отрывают ноги. До этого он был в Англии – если он в 22 года уехал из АПЛ понятно, какие приоритеты в карьере он для себя считает важными. Играет совсем без мотивации.

– Мотивацию Дурана нам преподносили как его соперничество с Кордобой за место в стартовом составе сборной Колумбии на ЧМ-2026…

– Он и близко с Кордобой не стоит. Дуран рисуется и ходит пешком, Кордоба грызет газон и кусается – в этом вся разница.

– Кто лучше: Соболев или Дуран?

– Как я могу оценить Дурана, если он никак и нигде себя не показывает? Чем он выделился? Я не видел ни одного момента, где он сделал разницу. Сначала он приехал – вот, приехала звезда, сейчас взорвет чемпионат. Я не спорю: он хороший игрок, но не более того. Он борется за каждый мяч, работящий, но он – не звезда. Вот приезжали Малком, Промес – вот это звезды, они тянули весь российский чемпионат вверх. Мне кажется, звезда Дурана закатилась уже давно.

  • 22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
  • В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.
  • Дуран арендован до лета у саудовского «Аль-Насра».

Еще по теме:
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Зенит Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urtíca
1777142144
Дуран то хоть знает о попытке его унизить ? Гы гы
Ответить
Hector вернулся
1777146186
Вот честно убивает этот первый тренер дельфина. Вот Дуран приехал заработать деньги. А твой дельфин за чашку супа пешком по полю ходит? Или за спасибо играет? Ладно бы какие то аргументы привёл, а то так превозносит своего воспитанника, а по сути ни чем не лучше Дуран. Но Дуран хоть в апл поиграл и засветился.
Ответить
Hector вернулся
1777146431
И что за бред пишет автор? В чем этот недотренер унизил Дуран. У автора правда что то с головой или какие то обиды детские?
Ответить
САДЫЧОК
1777148613
Джон Дуран очень хороший футболист. Смешно, что ЧердакоГубошлёпы тянут на него. Соболев без паса, техники , удара , и приёмом мяча спиной к воротам и рядом с ним не стоит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 