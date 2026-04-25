Первый тренер Соболева унизил форварда «Зенита»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, оценил другого нападающего клуба Джона Дурана.

– Он приехал заработать деньги. Наверное, Питер ему понравился – я не знаю. Знакомится с местными достопримечательностями.

– То есть приехал заработать легких денег и не более того?

– Конечно, именно так. Где он играл до этого? В Саудовской Аравии – там видимо уровень чемпионата совсем низкий, он не привык, что у нас защитники отрывают ноги. До этого он был в Англии – если он в 22 года уехал из АПЛ понятно, какие приоритеты в карьере он для себя считает важными. Играет совсем без мотивации.

– Мотивацию Дурана нам преподносили как его соперничество с Кордобой за место в стартовом составе сборной Колумбии на ЧМ-2026…

– Он и близко с Кордобой не стоит. Дуран рисуется и ходит пешком, Кордоба грызет газон и кусается – в этом вся разница.

– Кто лучше: Соболев или Дуран?

– Как я могу оценить Дурана, если он никак и нигде себя не показывает? Чем он выделился? Я не видел ни одного момента, где он сделал разницу. Сначала он приехал – вот, приехала звезда, сейчас взорвет чемпионат. Я не спорю: он хороший игрок, но не более того. Он борется за каждый мяч, работящий, но он – не звезда. Вот приезжали Малком, Промес – вот это звезды, они тянули весь российский чемпионат вверх. Мне кажется, звезда Дурана закатилась уже давно.