Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новая информация о матче Египет – Россия

Сегодня, 13:18
2

Сборная России в июне сыграет с Египтом. Об этом сообщил член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра.

«Матч с Россией согласован с ФИФА и пройдет на Каирском международном стадионе 29 мая.

Мохамед Салах, думаем, не будет полностью готов к этому матчу, но мы надеемся, что он сыграет», – сказал Абу Захра.

  • Египет занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в ЧМ-2026. Россия занимает в рейтинге 36-е место.
  • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
  • 24 мая состоится суперфинал FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Египет Россия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777199273
Отлично
Ответить
Persona_non_Grata
1777199392
Ну вот уже на попятную, а то - сыграет! Думаю, что никто не будет им рисковать в товарнике, а заявление для привлечения зрителей!... Ну или в заявке будет и выйдет минут на 10! Но хотя бы какая то конкретика появляется на счет матча!...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 