Новая информация о матче Египет – Россия

Сборная России в июне сыграет с Египтом. Об этом сообщил член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра.

«Матч с Россией согласован с ФИФА и пройдет на Каирском международном стадионе 29 мая.

Мохамед Салах, думаем, не будет полностью готов к этому матчу, но мы надеемся, что он сыграет», – сказал Абу Захра.