Новая информация о матче Египет – Россия

Сборная России в июне сыграет с Египтом. Об этом сообщил член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра.
«Матч с Россией согласован с ФИФА и пройдет на Каирском международном стадионе 29 мая.
Мохамед Салах, думаем, не будет полностью готов к этому матчу, но мы надеемся, что он сыграет», – сказал Абу Захра.
- Египет занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, команда примет участие в ЧМ-2026. Россия занимает в рейтинге 36-е место.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
- 24 мая состоится суперфинал FONBET Кубка России.
Источник: Sport24