Реакция Рабинера на ничью ЦСКА с «Рубином»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост после матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – ЦСКА (0:0).
«ЦСКА подарок от «Локомотива» не принял, сыграв в Казани нулевую ничью. На очереди – завтра «Спартак» в Нижнем и послезавтра – «Балтика» дома с «Акроном». Кто окажется не такими гордыми, как армейцы?» – написал Рабинер.
- ЦСКА рискует по итогам тура выпасть из лидирующей пятерки. «Рубин» занимает седьмую строчку таблицы.
- У «Рубина» восемь матчей подряд без поражений. У ЦСКА четыре подряд матча без побед.
- ЦСКА не побеждает в Казани с 2019 года.
