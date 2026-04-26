  • Президент РПЛ сделал комплимент министру спорта Дегтяреву после ужесточения лимита на легионеров

Президент РПЛ сделал комплимент министру спорта Дегтяреву после ужесточения лимита на легионеров

Сегодня, 12:59
2

Александр Алаев, президент РПЛ, охарактеризовал министра спорта Михаила Дегтярева.

Накануне чиновник подписал документ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Михаил Дегтярев – сто процентов футбольный человек. Он глубоко разбирается в спорте и футболе», – сказал Алаев.

  • Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
  • Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
рылы
1777198224
банный дезеув он. причём, доказанный.
Интерес
1777199951
Есть "мелкие подхалимы", а Алаев-"крупный подхалим".Ждём , всё-таки , вердикта А.Мостового :"Футбольный человек Дегтярёв",или нет.
