Президент РПЛ сделал комплимент министру спорта Дегтяреву после ужесточения лимита на легионеров

Александр Алаев, президент РПЛ, охарактеризовал министра спорта Михаила Дегтярева.

Накануне чиновник подписал документ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Михаил Дегтярев – сто процентов футбольный человек. Он глубоко разбирается в спорте и футболе», – сказал Алаев.