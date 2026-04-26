Президент РПЛ сделал комплимент министру спорта Дегтяреву после ужесточения лимита на легионеров

Александр Алаев, президент РПЛ, охарактеризовал министра спорта Михаила Дегтярева.
Накануне чиновник подписал документ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Михаил Дегтярев – сто процентов футбольный человек. Он глубоко разбирается в спорте и футболе», – сказал Алаев.
- Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
- Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
