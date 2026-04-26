В Беларуси у фанатки остановилось сердце во время камбэка минского «Динамо»

Во время матча 5-го тура Высшей лиги Беларуси между «Барановичами» и минским «Динамо» произошел серьезный инцидент на трибунах.

«Одной из зрительниц на трибунах стало плохо.

По рассказам очевидцев, у нее остановилось сердце (клиническая смерть). Но благодаря усилиям и профессионализму медиков, дежуривших на матче, и работников стадиона женщину удалось спасти», – написал источник.