В Беларуси дали информацию о зарплате Гончаренко

6 января, 17:50
1

Президент Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик высказался о зарплате нового тренера сборной страны Виктора Гончаренко.

  • Тренер сменил в Беларуси испанца Карлоса Алоса.
  • 48-летний специалист ранее тренировал БАТЭ, а затем 6 российских клубов с 2013 по 2025 годы: «Кубань», «Урал» (дважды), ЦСКА, «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН».
  • В марте и июне сборной Беларуси предстоят товарищеские матчи, а затем она сыграет в Лиге наций.

– На пресс-конференции вы отметили, что расходы федерации на содержание нового тренерского штаба будут меньше, чем в случае с предыдущим. А как прокомментируете звучавшую в СМИ информацию, что Виктор Гончаренко будет зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц – то есть больше, чем Карлос Алос?

– В данном случае корректнее говорить именно про расходы на тренерский штаб. Потому что можно главному тренеру платить столько же, сколько и его помощникам. В наших обстоятельствах стояла задача, чтобы эти расходы сократились. И они действительно стали меньше.

– Но насколько правдивы слухи в отношении заработка Гончаренко?

– Они не соответствуют действительности. Цифры меньше.

Еще по теме:
Гончаренко упомянул Аршавина на 1-й пресс-конференции во главе сборной Беларуси
Гончаренко после назначения в Беларусь ответил, планирует ли совмещать сборную с клубной работой
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси 1
Источник: Betnews.by
Беларусь. Высшая лига Беларусь Гончаренко Виктор
FFR
1767723374
Какая нам разница, сколько он будет зарабатывать?
Ответить
