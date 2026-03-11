Дзюба раскритиковал игрока ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о нападающем ЦСКА Лусиано Гонду, удаленном в домашнем матче 20‑го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

На 17‑й минуте после видеопросмотра аргентинец получил красную карточку за нарушение правил на защитнике «Динамо» Максиме Осипенко.

– Какой будет тройка РПЛ?

– Первым будет либо «Зенит», либо «Краснодар». Третьим будет либо ЦСКА, либо «Локомотив».

На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная. В любую сторону крикни, по факту это красная.

Давайте ждать, пока он в горло прыгнет. Он должен осознавать риски. Когда люди прыгают с двух ног, ты думаешь – зачем? Человек спиной – зачем ты прыгаешь, а потом говоришь с такими глазами: «Не попал»? И такого очень много, когда люди орут: «Не было». В эпоху ВАР чего орать? Зачем судье орать? Ему все в ухо сказали.