Дзюба раскритиковал игрока ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о нападающем ЦСКА Лусиано Гонду, удаленном в домашнем матче 20‑го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).
На 17‑й минуте после видеопросмотра аргентинец получил красную карточку за нарушение правил на защитнике «Динамо» Максиме Осипенко.
– Какой будет тройка РПЛ?
– Первым будет либо «Зенит», либо «Краснодар». Третьим будет либо ЦСКА, либо «Локомотив».
На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная. В любую сторону крикни, по факту это красная.
Давайте ждать, пока он в горло прыгнет. Он должен осознавать риски. Когда люди прыгают с двух ног, ты думаешь – зачем? Человек спиной – зачем ты прыгаешь, а потом говоришь с такими глазами: «Не попал»? И такого очень много, когда люди орут: «Не было». В эпоху ВАР чего орать? Зачем судье орать? Ему все в ухо сказали.
- Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд в РПЛ.
- После 20 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 43 очками. Далее следуют «Зенит» (42 очка), «Локомотив» (41), ЦСКА (36), «Балтика» (36), «Спартак» (35).