Тарханов оценил потенциал Мостового стать тренером: «У Сашки уже возраст, но попробовать надо»

Известный российский тренер Александр Тарханов предложил Александру Мостовому стоит начать тренерскую карьеру со Второй лиги.

«Мостовому надо идти поработать во Вторую лигу, Первую лигу или с детьми. Ничего страшного в этом нет. Олег Иванович Романцев четыре года работал в «Красной Пресне» из Второй лиги.

Потом год тренировал в Первой лиге «Спартак» Орджоникидзе. Только потом уже был московский «Спартак».

Понятно, что у Сашки уже возраст, но попробовать надо. Надо посмотреть на тренировочный процесс, чтобы был прогресс футболистов. У Мостового есть потенциал стать хорошим тренером», – сказал Тарханов.