Семак ответил на претензии о стиле игры «Зенита»

11 марта, 11:58
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на претензии относительно стиля игры его команды.

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете – соглашусь. Плохо играете в обороне – не соглашусь. Мы отстаeм от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство.

Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определeнного уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся.

Сегодня мы в борьбе за первое место – это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке – это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», – сказал Семак.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 20 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
  • В FONBET Кубке России команда вышла в 1-й этапа 1/2 финала Пути регионов.

Комментарии (13)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773220315
РФСПРФ Почему бы Дельфину не вручить капитанскую повязку? ❝ — Перестань говорить странные вещи. Что ты чувствуешь психосферу, или что ты в чьих-то блеклых воспоминаниях о городе... Хватит! — Учитывая как долго я примирялся со своим естеством, ради тебя, Марти, я всё не разрушу. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
boris63
1773221144
Серёга молодец, у него на каждую притензию есть отмазка.
Ответить
шахта Заполярная
1773221803
Не мешайте Сереже играть, у него свое видение игры, свой стиль. Он каждый год набирает дорогих пляжников, потом продает, как получится, и набирает других дорогих джонов
Ответить
...уефан
1773221984
...претензии? Да никаких! Нам - всё в масть...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773222983
Третий год у Зенита нет игры. Гыгыгы
Ответить
Mladiс
1773226100
Играем, как сказал букмекер))]
Ответить
Айболид
1773226873
Короче ,дайте Серёге состав как у Баварии (Барселоны) и он тогда точно Оренбург обыграет .
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773227424
да какие претензии!!! У физрука все отлично: мюллер курточку подарил, Зырянов - бутылочку в пакете... жизнь удалась, остальное - пыль...
Ответить
Император 1
1773231774
Уходи уже
Ответить
vvv123
1773296107
Семак: каждый год приходят новые игроки и все ч-ж! Своих не берем!
Ответить
