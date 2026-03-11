  Экс-тренер вратарей «Спартака»: «От «Зенита» жду 4-5 голов в наши ворота»

Экс-тренер вратарей «Спартака»: «От «Зенита» жду 4-5 голов в наши ворота»

11 марта, 01:31
Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин пессимистически настроен в преддверии гостевого матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

«Не хотелось бы подробно обсуждать игру Максименко, потому что мне довелось работать с ним в свое время. Но да, нельзя сказать, что у него сейчас хороший период.

Тем не менее в первую очередь надо разбираться с обороной, хотя Максименко и не безгрешен. Сейчас не очень хороший период у него. Но когда такие моменты при игре в обороне создают полевые игроки, то психологически может сломаться любой вратарь.

Очень плохо играет «Спартак» в обороне, очень плохо играет при навесах, стандартах и прочих игровых ситуациях. Многие не соответствуют борьбе за чемпионство.

Что творилось с «Акроном» – это вообще ни в какие ворота не лезет. Здесь надо что‑то делать с обороной. Дисбаланс идет сумасшедший. Большой разрыв в классе, если сравнивать атаку и оборону.

И что сейчас будет с «Зенитом»? Я жду четыре‑пять голов в ворота «Спартака». Плакать хочется от того, что творится в обороне.

Руководство, спортивный директор, тренеры пытаются что‑то сделать, но «воз и ныне там», как говорится. Давайте прикинем, сколько защитников было, которых отпустили за год? И что, улучшилось что‑то? Вообще ничего.

Я не понимаю. Или им надо на адаптацию дать года два, или же они не соответствуют тем требованиям, которые нужны спартаковской команде.

При этом и от Максименко многое зависит. Но его игра – это не худшее, что есть. Были моменты в этом сезоне, когда он был явно виноват. Например, игра с ЦСКА в первом круге, когда Глебов первый мяч забивал. Тебе даже не с линии вратарской, а чуть ли не с линии ворот забивают! И на выходе не играет…

Есть такие моменты, и правда. Но по больше части привозят именно защитники. Но сам Максименко и правда проводит не лучшее свое время», – сказал Дарвин.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
алдан2014
1773187744
Максик совсем не выручает. Игру не читает. Вратарь это пол команды. Он обязан выручать. Если не так то можно Васю из заводской команды поставить,без разницы. У Максика,что получается,по статистике он ловит примерно половину того ,что летит в створ. Это что нормальный кипер? По моему ,как в детстве называли: вратарь- дырка
subbotaspartak
1773204079
Экс-тренер вратарей «Спартака»: «От «Зенита» жду 4-5 голов в наши ворота»..... Моя школа.
Aleksandr3112
1773209677
Максименке просто денег заплатили чтобы он пропускал голы, типа вы всё равно не начто не претендуете а так хоть денег получишь. Гнать его из команды....
val69
1773210212
Всё верно... Зенит не сможет - мешок поможет.... Да, и защита не промах...
Garrincha58
1773220168
А может Спартак отгрузит трёшку Зениту было бы неплохо 3-3
Mladiс
1773226197
А будет 7)))
Айболид
1773226628
Я жду 4-5 голов за оставшуюся часть сезона и половина из них с пенальти . Дарвин заблуждается ,как и со своей теорией эволюции .
