Экс-тренер вратарей «Спартака»: «От «Зенита» жду 4-5 голов в наши ворота»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин пессимистически настроен в преддверии гостевого матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.

«Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

«Не хотелось бы подробно обсуждать игру Максименко, потому что мне довелось работать с ним в свое время. Но да, нельзя сказать, что у него сейчас хороший период.

Тем не менее в первую очередь надо разбираться с обороной, хотя Максименко и не безгрешен. Сейчас не очень хороший период у него. Но когда такие моменты при игре в обороне создают полевые игроки, то психологически может сломаться любой вратарь.

Очень плохо играет «Спартак» в обороне, очень плохо играет при навесах, стандартах и прочих игровых ситуациях. Многие не соответствуют борьбе за чемпионство.

Что творилось с «Акроном» – это вообще ни в какие ворота не лезет. Здесь надо что‑то делать с обороной. Дисбаланс идет сумасшедший. Большой разрыв в классе, если сравнивать атаку и оборону.

И что сейчас будет с «Зенитом»? Я жду четыре‑пять голов в ворота «Спартака». Плакать хочется от того, что творится в обороне.

Руководство, спортивный директор, тренеры пытаются что‑то сделать, но «воз и ныне там», как говорится. Давайте прикинем, сколько защитников было, которых отпустили за год? И что, улучшилось что‑то? Вообще ничего.

Я не понимаю. Или им надо на адаптацию дать года два, или же они не соответствуют тем требованиям, которые нужны спартаковской команде.

При этом и от Максименко многое зависит. Но его игра – это не худшее, что есть. Были моменты в этом сезоне, когда он был явно виноват. Например, игра с ЦСКА в первом круге, когда Глебов первый мяч забивал. Тебе даже не с линии вратарской, а чуть ли не с линии ворот забивают! И на выходе не играет…

Есть такие моменты, и правда. Но по больше части привозят именно защитники. Но сам Максименко и правда проводит не лучшее свое время», – сказал Дарвин.