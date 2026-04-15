  • Главная
  • Новости
  • Ловчев объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»

Ловчев объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»

Сегодня, 09:00
3

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– Все всегда задают вопрос, надо ли куда‑то ехать Сперцяну, Батракову или еще кому‑то… Если за тобой гоняются в Европе и ты знаешь, что ты будешь там играть, наверное, надо. Там уровень футбола выше. Но по большому счету сегодня от нас только если с натяжкой кто‑то достиг этого уровня.

Это все не так, как было в то время, когда массово уезжали в Испанию: там и Мостовой, и Карпин, Никифоров, и Онопко, и еще‑еще‑еще. Только в Испанию уехало человек восемь. А еще Шалимов и прочие поехали в другие страны. Они нужны были! И тогда ехать надо. А сейчас не особо кто‑то и нужен, откровенно говоря.

– Когда говорят про интерес «ПСЖ» к Батракову, вы как реагируете? Он такую команду может усилить?

– Я не знаю, про какой интерес к Батракову говорится. Когда за игроком гоняются, тогда все понятно. А это откуда‑то появляются слухи про такие интересы… Трудно мне оценивать это. Какой там интерес к кому возникает… Наверное, возник после того, как Кубу обыграли со счетом 8:0.

– В общем, в возможный переход Батракова в «ПСЖ» не очень верится?

– Нет, не верится. Пока даже разговоров нет. Это интересный игрок. Возможно, он будет лучше развиваться в сильном чемпионате. Но пока я не вижу, что Батраков усилит или будет основным игроком в «ПСЖ».

  • Ранее также сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».
  • 20-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 25 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Антрацитовый волхв
1776233691
Сдался он ПСЖ, у них и так в атаке всё отлично.
FFR
1776234090
А кто-то верит в это чушь?
Garrincha58
1776245333
агенты жду не дождутся, как урвать свои премиальные
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
