Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» и «Краснодар» не пройдут остаток чемпионата России без потери очков.

«Краснодар» после очного матча сохранил лидерство в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.

Краснодарцам осталось сыграть с «Балтикой» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Динамо Мх» (дома), «Акроном» (в гостях), «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).

У петербуржцев впереди матчи с «Динамо Мх» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях), «Ахматом» (дома), ЦСКА (в гостях), «Сочи» (дома), «Ростовом» (в гостях).

«Потери очков будут и у «Краснодара», и у «Зенита». Я, например, считаю, что с ЦСКА мы вничью сыграем в Москве. С «Локомотивом» тоже, возможно, вничью сыграем», – сказал Орлов.