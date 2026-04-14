Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что сезон-2025/26 еще можно спасти.
«О нас много говорили, надо было меньше говорить и больше делать.
Спасти сезон получится, если мы займeм третье место и выиграем Кубок. Время покажет. Ещe играть и играть.
У нас ещe и с «Локомотивом» очная встреча. «Балтика» может потерять или взять очки. Посмотрим», – сказал Круговой.
- ЦСКА идет на пятом месте в РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Отставание от «Локомотива» с третьей строчки – 3 балла.
- В финале Пути регионов FONBET Кубка России армейцы на выезде сыграют со «Спартаком».
- Победитель этой пары поспорит за трофей с «Краснодаром» или «Динамо».
Источник: «Чемпионат»