Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что сезон-2025/26 еще можно спасти.

«О нас много говорили, надо было меньше говорить и больше делать.

Спасти сезон получится, если мы займeм третье место и выиграем Кубок. Время покажет. Ещe играть и играть.

У нас ещe и с «Локомотивом» очная встреча. «Балтика» может потерять или взять очки. Посмотрим», – сказал Круговой.